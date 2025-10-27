Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" уничтожила до 240 военнослужащих ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 27.10.2025 (обновлено: 12:31 27.10.2025)
Группировка "Запад" уничтожила до 240 военнослужащих ВСУ за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
россия
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила до 240 военнослужащих ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 240 военнослужащих в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ у семи населённых пунктов в Харьковской области и двух в ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Староверовка, Купянск, Куриловка, Благодатовка, Моначиновка, Петровка, Петропавловка в Харьковской области, Дробышево и Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять западного производства, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне "Днепра"
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
