https://ria.ru/20251027/vsu-2050888751.html
Группировка "Запад" уничтожила до 240 военнослужащих ВСУ за сутки
Группировка "Запад" уничтожила до 240 военнослужащих ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила до 240 военнослужащих ВСУ за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ у семи населённых пунктов в Харьковской области и двух в ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:30:00+03:00
2025-10-27T12:30:00+03:00
2025-10-27T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292756_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_5cafd4c110024a71ca28bad6839e6b8d.jpg
https://ria.ru/20251027/vsu-2050887719.html
харьковская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292756_306:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_1be08ee4c0dfb0937bc93c00d7f837e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила до 240 военнослужащих ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 240 военнослужащих в зоне действий "Запада"