https://ria.ru/20251027/vsu-2050887719.html
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне "Днепра" - РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:28:00+03:00
2025-10-27T12:28:00+03:00
2025-10-27T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_714e327457a3d843bf8eabbf3817f16a.jpg
https://ria.ru/20251027/svo-2050813478.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5560f5f5249b4b1069dcfe8b52403050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"