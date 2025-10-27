МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Командующий управления штурмовых войск ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора*" (признан террористическим, запрещен в РФ) Валентин Манько опубликовал у себя в соцсетях военные карты с линией фронта, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"Манько опубликовал в своих соцсетях военные карты с линией фронта. Карты охватывают самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают российские войска - от Покровска (переименованный Киевом город Красноармейск – ред.) до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В частности, в своем Telegram-канале Манько опубликовал видео на фоне военной карты, на котором рассказывает о ситуации на новопавловском направлении.

Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что большую часть времени Манько проводит в соцсетях.

Манько, назначенный в августе главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России . Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот " Правого сектора *". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.