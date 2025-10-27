Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмовых войск ВСУ выложил в соцсети военные карты - РИА Новости, 27.10.2025
11:54 27.10.2025 (обновлено: 12:53 27.10.2025)
Командир штурмовых войск ВСУ выложил в соцсети военные карты
Командующий управления штурмовых войск ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора*" (признан террористическим, запрещен
Командир штурмовых войск ВСУ выложил в соцсети военные карты

Командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько опубликовал военные карты
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Командующий управления штурмовых войск ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора*" (признан террористическим, запрещен в РФ) Валентин Манько опубликовал у себя в соцсетях военные карты с линией фронта, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Манько опубликовал в своих соцсетях военные карты с линией фронта. Карты охватывают самый напряженный участок фронта, где активнее всего наступают российские войска - от Покровска (переименованный Киевом город Красноармейск – ред.) до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В частности, в своем Telegram-канале Манько опубликовал видео на фоне военной карты, на котором рассказывает о ситуации на новопавловском направлении.
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что большую часть времени Манько проводит в соцсетях.
Манько, назначенный в августе главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора*". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
* признан террористическим, запрещен в РФ
