ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 27 окт - РИА Новости. Ствольная артиллерия ВСУ нанесла за сутки 44 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 25 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинских войск подверглись десять населенных пунктов: Алешки, Челбурда, Райское, Днепряны, Каховка, Каиры, Новая Маячка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Подстепное.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.