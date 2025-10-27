Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 27.10.2025
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
27.10.2025
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
Ствольная артиллерия ВСУ нанесла за сутки 44 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 27.10.2025
днепр (река), херсонская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 44 удара по Херсонской области

Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 27 окт - РИА Новости. Ствольная артиллерия ВСУ нанесла за сутки 44 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 25 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 19 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинских войск подверглись десять населенных пунктов: Алешки, Челбурда, Райское, Днепряны, Каховка, Каиры, Новая Маячка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Подстепное.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится с Украиной в итоге
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область, Россия, Вооруженные силы Украины
 
 
