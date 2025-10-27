ВС России поразили инфраструктуру для доставки вооружения ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение объектам инфраструктуры, которые использовались для доставки вооружения и военной техники украинским войскам в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, поражение было нанесено военному аэродрому, местам запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указано в сводке.
