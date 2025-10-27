ВС России поразили инфраструктуру для доставки вооружения ВСУ в Донбассе

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", - говорится в сводке российского ведомства.