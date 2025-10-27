ВСУ потеряли более 140 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.