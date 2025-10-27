https://ria.ru/20251027/vsu--2050887961.html
ВСУ потеряли более 140 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 140 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ потеряли более 140 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,...
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
северск
константиновка
ВСУ потеряли более 140 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки
