ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне работы "Севера" за сутки - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 27.10.2025
ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне работы "Севера" за сутки
Российская группировка войск "Север" нанесла украинским подразделениям поражение на сумском и харьковском направлениях, противник потерял до 185 военнослужащих, РИА Новости, 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла украинским подразделениям поражение на сумском и харьковском направлениях, противник потерял до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Павловка, Кондратовка и Варачино Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что на харьковском направлении группировка "Север" нанесла поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Синельниково, Волчанска и Нескучного в Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
