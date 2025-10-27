https://ria.ru/20251027/vsu--2050885927.html
ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне работы "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне работы "Севера" за сутки - РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне работы "Севера" за сутки
Российская группировка войск "Север" нанесла украинским подразделениям поражение на сумском и харьковском направлениях, противник потерял до 185 военнослужащих, РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне работы "Севера" за сутки
