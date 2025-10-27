ВСУ применили БПЛА самолетного типа при атаке на дом в Донецке

Как передает корреспондент РИА Новости, удар беспилотника пришелся по квартире на 8-м этаже здания, где и погибли два мирных жителя. При взрыве частично было обрушено перекрытие в квартире. Пожар распространился и задел по меньшей мере шесть квартир с 9-го по 4-й этажи. Всего не менее 13 квартир получили повреждения.