ВСУ применили БПЛА самолетного типа при атаке на дом в Донецке

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при атаке на жилой дом в Ленинском районе Донецка, где погибли два мирных жителя, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
22 июня 2022, 17:18
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник подверг обстрелу мирный жилой квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, удар нанесен с помощью ударного БПЛА-камикадзе самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - сказал сотрудник СК.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар беспилотника пришелся по квартире на 8-м этаже здания, где и погибли два мирных жителя. При взрыве частично было обрушено перекрытие в квартире. Пожар распространился и задел по меньшей мере шесть квартир с 9-го по 4-й этажи. Всего не менее 13 квартир получили повреждения.
На месте также были найдены характерные фрагменты самолетного БПЛА - обшивка дрона, основание крыла и микросхемы.
