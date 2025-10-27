Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 27.10.2025 (обновлено: 15:04 27.10.2025)
ВСУ применили БПЛА самолетного типа при атаке на дом в Донецке
ВСУ применили БПЛА самолетного типа при атаке на дом в Донецке
ВСУ применили БПЛА самолетного типа при атаке на дом в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФасад жилого дома после ночного обстрела ВСУ в Ленинском районе Донецка. 27 октября 2025
Фасад жилого дома после ночного обстрела ВСУ в Ленинском районе Донецка. 27 октября 2025
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при атаке на жилой дом в Ленинском районе Донецка, где погибли два мирных жителя, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
Ранее в МЧС России по ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате попадания БПЛА в жилой дом в Донецке.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник подверг обстрелу мирный жилой квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, удар нанесен с помощью ударного БПЛА-камикадзе самолетного типа, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - сказал сотрудник СК.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар беспилотника пришелся по квартире на 8-м этаже здания, где и погибли два мирных жителя. При взрыве частично было обрушено перекрытие в квартире. Пожар распространился и задел по меньшей мере шесть квартир с 9-го по 4-й этажи. Всего не менее 13 квартир получили повреждения.
На месте также были найдены характерные фрагменты самолетного БПЛА - обшивка дрона, основание крыла и микросхемы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
22 октября, 06:17
 
