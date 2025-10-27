Рейтинг@Mail.ru
Встреча Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/vstrecha-2050859665.html
Встреча Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Встреча Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.10.2025
Встреча Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:39:00+03:00
2025-10-27T11:39:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050859740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_173116728a3cfbdbb91d853e90ad0425.jpg
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров и глава МИД КНДР проводят переговоры в Москве
Лавров и глава МИД КНДР проводят переговоры в Москве
2025-10-27T11:39
true
PT17M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050859740_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e89dc658a1f17b50baa16a58e29c50d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), россия, видео
КНДР (Северная Корея), Россия
Встреча Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи проводят переговоры в Москве.
2025-10-27T11:39
true
PT17M20S

Встреча Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи проводят переговоры в Москве.
 
КНДР (Северная Корея)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала