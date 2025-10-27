https://ria.ru/20251027/vs-2050948376.html
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске
Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окружённых группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:13:00+03:00
2025-10-27T15:13:00+03:00
2025-10-27T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0de345179d8b18d3e3198e34ec93e7.jpg
https://ria.ru/20251026/rossija-2050736379.html
россия
харьковская область
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_6939d4de767620e47ff4c02b48e85d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске
МО: ВС РФ продолжают уничтожение группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске