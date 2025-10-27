Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 27.10.2025
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске
Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окружённых группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР​, сообщило Минобороны РФ.
ВС России продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске

МО: ВС РФ продолжают уничтожение группировок ВСУ в Купянске и Красноармейске

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окружённых группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР​, сообщило Минобороны РФ.
"Продолжается уничтожение окруженных группировок противника в Купянске и Красноармейске", - говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россия донесла до США информацию об окружении ВСУ в районе Купянска
