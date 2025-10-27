Рейтинг@Mail.ru
Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса открыли - РИА Новости, 27.10.2025
07:39 27.10.2025
Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса открыли
Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса открыли - РИА Новости, 27.10.2025
Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса открыли
Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса вновь открыто после того, как власти Литвы приняли решение закрыть его из-за обнаружения шаров в небе
в мире
вильнюс
литва
белоруссия
вильнюс
литва
белоруссия
в мире, вильнюс, литва, белоруссия
В мире, Вильнюс, Литва, Белоруссия
Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса открыли

Аэропорт Вильнюса возобновил работу после обнаружения воздушных шаров

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса вновь открыто после того, как власти Литвы приняли решение закрыть его из-за обнаружения шаров в небе, сообщает авиагавань.
Ранее Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы передавал, что аэропорт Вильнюса, а затем и КПП на границе с Белоруссией были закрыты после того, как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные шары. Граница с Белоруссией будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник.
"Воздушное сообщение с аэропортом Вильнюса было временно приостановлено. Согласно первоначальным сообщениям, решение ограничить воздушное пространство было связано с шарами, летевшими в направлении аэропорта Вильнюса. Воздушное пространство было открыто в 4.30 (5.30 мск)", - говорится в публикации авиагавани в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Там же отметили, что в общей сложности инцидент повлиял на 47 рейсов, 13 из них были отменены.
На минувшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией.
Аэропорт Вильнюса 25 октября сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, затем его работа была возобновлена.
Двадцать второго октября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
В миреВильнюсЛитваБелоруссия
 
 
