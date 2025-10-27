Рейтинг@Mail.ru
Вьетнам использует криптовалюту для расчетов с Россией
09:30 27.10.2025 (обновлено: 10:48 27.10.2025)
Вьетнам использует криптовалюту для расчетов с Россией
Вьетнам использует криптовалюту для расчетов с Россией - РИА Новости, 27.10.2025
Вьетнам использует криптовалюту для расчетов с Россией
Вьетнам на данный момент использует криптовалюту для расчетов с Россией, но страны ищут новые способы взаимных расчетов, заявил премьер-министр Вьетнама Фам...
в мире
Вьетнам использует криптовалюту для расчетов с Россией

Фам Минь Чинь: Вьетнам использует криптовалюту для расчетов с Россией

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. Вьетнам на данный момент использует криптовалюту для расчетов с Россией, но страны ищут новые способы взаимных расчетов, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.
"Мы ищем способы расчётов для нашего сотрудничества. В нынешней ситуации мы используем криптовалюту для расчётов", - заявил вьетнамский премьер.
Алексей Оверчук возглавил делегацию России, прибывшую в воскресенье в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите и других мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
