Вьетнам использует криптовалюту для расчетов с Россией

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. Вьетнам на данный момент использует криптовалюту для расчетов с Россией, но страны ищут новые способы взаимных расчетов, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.