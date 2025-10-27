Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы - РИА Новости, 27.10.2025
19:42 27.10.2025
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы
Был период, когда вступление Украины в ЕС приближало бы мир, но он давно прошел, сейчас это опасно для Европы, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 27.10.2025
в мире, украина, европа, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Был период, когда вступление Украины в ЕС приближало бы мир, но он давно прошел, сейчас это опасно для Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Был момент давно и совсем недолго, когда начало переговоров о евроинтеграции с Украиной могло означать мир. Но это уже в прошлом. Сегодня это уже не так. Вступление Украины в Евросоюз, даже начало предметных переговоров, сейчас представляет опасность для Европы, поскольку членство Украины в ЕС приведёт к войне и отнимет деньги у европейцев", - сказал Сийярто, выступая в венгерском парламенте.
Министр подчеркнул, что членство Украины в ЕС означало бы угрозу для функционирования европейской экономики и рынка труда.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Украина не выполнила требования для вступления в ЕС, заявил Сийярто
23 января, 17:43
 
Заголовок открываемого материала