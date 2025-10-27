https://ria.ru/20251027/vengrija-2051035496.html
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы
Был период, когда вступление Украины в ЕС приближало бы мир, но он давно прошел, сейчас это опасно для Европы, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 27.10.2025
В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы
Сийярто: период, когда членство Украины в ЕС приближало бы мир, прошел