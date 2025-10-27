В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС угрозой для Европы

БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Был период, когда вступление Украины в ЕС приближало бы мир, но он давно прошел, сейчас это опасно для Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.