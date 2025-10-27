Венесуэла обвинила Тринидад и Тобаго и ЦРУ в подготовке к военным действиям

МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Правительство Венесуэлы заявило о задержании группы наемников ЦРУ и предупредило о подготовке провокации под ложным флагом в водах Тринидада и Тобаго, которая станет предлогом для нападения на республику, коммюнике опубликовала в своём Telegram-канале исполнительный вице-президент Дельси Родригес.
"Венесуэла сообщает, что задержала группу наёмников с прямой информацией от американского разведывательного агентства ЦРУ, установив, что готовится атака под ложным флагом из вод, прилегающих к Тринидаду и Тобаго, с территории Тринидада или Венесуэлы, которая должна спровоцировать полномасштабное военное столкновение с нашей страной", - говорится в коммюнике.
В опубликованном документе отмечается, что военные учения, организованные правительством Тринидада 26-30 октября, проводятся "под координацией, финансированием и контролем Южного командования Соединённых Штатов", и расцениваются Каракасом как враждебная провокация и серьёзная угроза миру в Карибском бассейне.
Боливарианское правительство подвергло критике коллег из Тринидада под руководством премьер-министра Камлы Персад-Биссессар, которые "отказались от суверенитета" и "превратили свою территорию в плавучую авианосную платформу США для распространения войны по всему Карибскому морю". По мнению венесуэльского руководства, это нарушает Устав ООН, декларацию сообщества СЕЛАК о зоне мира и принципы региональной организации КАРИКОМ.