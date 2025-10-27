Рейтинг@Mail.ru
03:18 27.10.2025
Венесуэла обвинила Тринидад и Тобаго и ЦРУ в подготовке к военным действиям
в мире, тринидад, венесуэла, тобаго, дельси родригес, центральное разведывательное управление (цру), оон, селак
В мире, Тринидад, Венесуэла, Тобаго, Дельси Родригес, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, СЕЛАК
Венесуэла обвинила Тринидад и Тобаго и ЦРУ в подготовке к военным действиям

Правительство Венесуэлы заявило о задержании группы наемников ЦРУ

© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские военные
Венесуэльские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские военные. Архивное фото
МЕХИКО, 27 авг - РИА Новости. Правительство Венесуэлы заявило о задержании группы наемников ЦРУ и предупредило о подготовке провокации под ложным флагом в водах Тринидада и Тобаго, которая станет предлогом для нападения на республику, коммюнике опубликовала в своём Telegram-канале исполнительный вице-президент Дельси Родригес.
"Венесуэла сообщает, что задержала группу наёмников с прямой информацией от американского разведывательного агентства ЦРУ, установив, что готовится атака под ложным флагом из вод, прилегающих к Тринидаду и Тобаго, с территории Тринидада или Венесуэлы, которая должна спровоцировать полномасштабное военное столкновение с нашей страной", - говорится в коммюнике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп проведет брифинг о расширении операции против Венесуэлы
Вчера, 21:53
В опубликованном документе отмечается, что военные учения, организованные правительством Тринидада 26-30 октября, проводятся "под координацией, финансированием и контролем Южного командования Соединённых Штатов", и расцениваются Каракасом как враждебная провокация и серьёзная угроза миру в Карибском бассейне.
В Каракасе напомнили об исторических аналогиях с броненосцем "Мэн" и провокацией в Тонкинском заливе, которые послужили предлогами к войне с Испанией с целью захвата Кубы, а также с Вьетнамом.
Боливарианское правительство подвергло критике коллег из Тринидада под руководством премьер-министра Камлы Персад-Биссессар, которые "отказались от суверенитета" и "превратили свою территорию в плавучую авианосную платформу США для распространения войны по всему Карибскому морю". По мнению венесуэльского руководства, это нарушает Устав ООН, декларацию сообщества СЕЛАК о зоне мира и принципы региональной организации КАРИКОМ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Мадуро на английском языке призвал президента США не нападать на Венесуэлу
25 октября, 01:34
 
