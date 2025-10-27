Рейтинг@Mail.ru
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/ural-2051045962.html
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек - РИА Новости, 27.10.2025
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек
Девочки, которых задавила насмерть легковушка в Ревде Свердловской области, были родными сестрами, детям было по 7 и 9 лет, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:44:00+03:00
2025-10-27T20:44:00+03:00
происшествия
ревда
свердловская область
валерий горелых
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
https://ria.ru/20251027/dtp-2050975907.html
https://ria.ru/20251027/dtp-2050974122.html
ревда
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ревда, свердловская область, валерий горелых, гибдд мвд рф
Происшествия, Ревда, Свердловская область, Валерий Горелых, ГИБДД МВД РФ
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек

Горелых: погибшие в ДТП в Ревде девочки были родными сестрами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Девочки, которых задавила насмерть легковушка в Ревде Свердловской области, были родными сестрами, детям было по 7 и 9 лет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Личности погибших девочек сотрудники полиции установили. Это родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения", – сказал Горелых.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Приморье автобус с туристами попал в ДТП
Вчера, 16:50
По его словам, за рулем был местный житель, 1988 года рождения, ранее он не был судим. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, где и третья пострадавшая, уточнил Горелых.
В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция информировала, что в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали в ГАИ и прокуратуре региона.
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщали в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Краснодаре курьер на мопеде сбил пятилетнюю девочку
Вчера, 16:43
 
ПроисшествияРевдаСвердловская областьВалерий ГорелыхГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала