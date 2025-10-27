https://ria.ru/20251027/ural-2051045962.html
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек
Девочки, которых задавила насмерть легковушка в Ревде Свердловской области, были родными сестрами, детям было по 7 и 9 лет, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 27.10.2025
Горелых: погибшие в ДТП в Ревде девочки были родными сестрами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Девочки, которых задавила насмерть легковушка в Ревде Свердловской области, были родными сестрами, детям было по 7 и 9 лет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Личности погибших девочек сотрудники полиции установили. Это родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения", – сказал Горелых
По его словам, за рулем был местный житель, 1988 года рождения, ранее он не был судим. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, где и третья пострадавшая, уточнил Горелых.
В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция информировала, что в Ревде
на улице Чехова
произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали в ГАИ
и прокуратуре региона.
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщали в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.