На Урале завели уголовное дело после наезда на детей
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, возбудили после наезда на троих детей-пешеходов в Ревде... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:56:00+03:00
2025-10-27T19:56:00+03:00
2025-10-27T23:46:00+03:00
происшествия
россия
ревда
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ревда
свердловская область
Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, возбудили после наезда на троих детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, в результате чего две девочки погибли, одна в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", – говорится в сообщении
.
В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция информировала, что в Ревде
на улице Чехова произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали в ГАИ
и прокуратуре региона.
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.