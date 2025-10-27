Рейтинг@Mail.ru
На Урале завели уголовное дело после наезда на детей - РИА Новости, 27.10.2025
19:56 27.10.2025 (обновлено: 23:46 27.10.2025)
На Урале завели уголовное дело после наезда на детей
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, возбудили после наезда на троих детей-пешеходов в Ревде... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, россия, ревда, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ревда, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, возбудили после наезда на троих детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, в результате чего две девочки погибли, одна в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", – говорится в сообщении.
В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция информировала, что в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали в ГАИ и прокуратуре региона.
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.
