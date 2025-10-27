На Урале завели уголовное дело после наезда на детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, возбудили после наезда на троих детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, в результате чего две девочки погибли, одна в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.