МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На Украине начали признавать, что продвижение по службе в рядах ВСУ получают лишь "мясники", которым не жалко жертвовать солдатами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства привел слова депутата Верховной Рады Татьяны Черновол о том, что за четыре года украинского конфликта карьеру в армии сделали только "мясники".
"По сути депутат озвучила всем давно известные факты, которые долго не хотели признавать на Украине. Чего стоят все эти Манько, Ширяевы, Волошины, Апостолы, Солодаевы и другие, не говоря уже о назначении (Александра) Сырского на пост главкома", - сказал представитель силовых структур.
Судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько был назначен в августе главкомом ВСУ Александром Сырским командующим управлением штурмовых войск ВСУ. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин недавно возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ. В недавнем интервью украинским СМИ он признался, что отправлял необученных солдат на убой, чтобы угодить Сырскому.
Командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев известен регулярным пьянством, в то время как вверенный ему полк регулярно несет большие потери. Ранее сообщалось, что Ширяева неделю не могли найти после празднования дня тыловика ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация
22 июня 2022, 17:18