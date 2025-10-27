МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На Украине начали признавать, что продвижение по службе в рядах ВСУ получают лишь "мясники", которым не жалко жертвовать солдатами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев известен регулярным пьянством, в то время как вверенный ему полк регулярно несет большие потери. Ранее сообщалось, что Ширяева неделю не могли найти после празднования дня тыловика ВСУ.