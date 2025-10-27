Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали, что карьеру в ВСУ делают те, кому не жалко солдат - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/ukraina-2051048543.html
На Украине признали, что карьеру в ВСУ делают те, кому не жалко солдат
На Украине признали, что карьеру в ВСУ делают те, кому не жалко солдат - РИА Новости, 27.10.2025
На Украине признали, что карьеру в ВСУ делают те, кому не жалко солдат
На Украине начали признавать, что продвижение по службе в рядах ВСУ получают лишь "мясники", которым не жалко жертвовать солдатами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T21:05:00+03:00
2025-10-27T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
правый сектор
верховная рада украины
татьяна черновол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251027/krasnoarmeysk-2050994201.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
украина, вооруженные силы украины, правый сектор, верховная рада украины, татьяна черновол
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Верховная Рада Украины, Татьяна Черновол
На Украине признали, что карьеру в ВСУ делают те, кому не жалко солдат

На Украине начали признавать, что карьеру в ВСУ делают те, кому не жалко солдат

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На Украине начали признавать, что продвижение по службе в рядах ВСУ получают лишь "мясники", которым не жалко жертвовать солдатами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства привел слова депутата Верховной Рады Татьяны Черновол о том, что за четыре года украинского конфликта карьеру в армии сделали только "мясники".
Российский военнослужащий стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Все пути снабжения ВСУ в Красноармейске перерезаны, сообщил Пушилин
Вчера, 17:41
"По сути депутат озвучила всем давно известные факты, которые долго не хотели признавать на Украине. Чего стоят все эти Манько, Ширяевы, Волошины, Апостолы, Солодаевы и другие, не говоря уже о назначении (Александра) Сырского на пост главкома", - сказал представитель силовых структур.
Судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько был назначен в августе главкомом ВСУ Александром Сырским командующим управлением штурмовых войск ВСУ. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин недавно возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ. В недавнем интервью украинским СМИ он признался, что отправлял необученных солдат на убой, чтобы угодить Сырскому.
Командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев известен регулярным пьянством, в то время как вверенный ему полк регулярно несет большие потери. Ранее сообщалось, что Ширяева неделю не могли найти после празднования дня тыловика ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныПравый секторВерховная Рада УкраиныТатьяна Черновол
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
