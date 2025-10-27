https://ria.ru/20251027/ukraina-2051043166.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.10.2025
Воздушная тревога объявлена в понедельник на всей территории Украины