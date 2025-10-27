Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 27.10.2025
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе
НАТО и Владимир Зеленский хотят продолжение конфликта вопреки настроениям в Европе, написал журналист Томас Фази в соцсети X. "На данный момент только НАТО и ее
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе

Журналист Фази: НАТО и Зеленский хотят воевать вопреки настроениям в Европе

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. НАТО и Владимир Зеленский хотят продолжение конфликта вопреки настроениям в Европе, написал журналист Томас Фази в соцсети X.

"На данный момент только НАТО и ее украинские марионетки вроде Зе (Владимир Зеленский — Прим. Ред.) хотят продолжать войну чужими руками", — говорится в публикации.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В США забили тревогу из-за нового заявления Путина
Вчера, 09:42
Так журналист отреагировал на статью Politico о том, что украинцы испытывают глубокое беспокойство по поводу того, что Европа устала от конфликта.

Украина продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕвропа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
