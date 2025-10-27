МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. НАТО и Владимир Зеленский хотят продолжение конфликта вопреки настроениям в Европе, написал журналист Томас Фази в соцсети X.
"На данный момент только НАТО и ее украинские марионетки вроде Зе (Владимир Зеленский — Прим. Ред.) хотят продолжать войну чужими руками", — говорится в публикации.
"На данный момент только НАТО и ее украинские марионетки вроде Зе (Владимир Зеленский — Прим. Ред.) хотят продолжать войну чужими руками", — говорится в публикации.
Так журналист отреагировал на статью Politico о том, что украинцы испытывают глубокое беспокойство по поводу того, что Европа устала от конфликта.
Украина продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Украина продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.