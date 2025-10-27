https://ria.ru/20251027/ukraina-2050948780.html
Киев пригласил представителей США на Украину
Киев пригласил представителей США на Украину - РИА Новости, 27.10.2025
Киев пригласил представителей США на Украину
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев приглашал представителей США посетить Украину, в том числе спецпосланника американского... РИА Новости, 27.10.2025
Киев пригласил представителей США на Украину
Сибига: Киев пригласил Уиткоффа и других представителей США на Украину