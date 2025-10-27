Рейтинг@Mail.ru
Киев пригласил представителей США на Украину - РИА Новости, 27.10.2025
Киев пригласил представителей США на Украину
Киев пригласил представителей США на Украину
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев приглашал представителей США посетить Украину, в том числе спецпосланника американского... РИА Новости, 27.10.2025
Киев пригласил представителей США на Украину

Сибига: Киев пригласил Уиткоффа и других представителей США на Украину

Киев, Украина
Киев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев приглашал представителей США посетить Украину, в том числе спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.
"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей. А вообще-то для наших американских союзников не требуется дополнительного приглашения, оно всегда остается открытым", - приводит комментарий Сибиги агентство РБК-Украина.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники 24 октября сообщало, что Уиткофф, присутствовавший на встрече Трампа и Владимира Зеленского 17 октября, уговаривал последнего пойти на территориальные уступки.
