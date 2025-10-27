Рейтинг@Mail.ru
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не может отвязаться от Украины
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 27.10.2025
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не может отвязаться от Украины
Западные страны не могут не поддерживать Украину, поскольку поражение Киева будет означать и их поражение, заявил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер
Риттер: стратегическое поражение Украины будет означать и поражение Запада

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Западные страны не могут не поддерживать Украину, поскольку поражение Киева будет означать и их поражение, заявил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение", — отметил он.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение
Вчера, 08:00
При этом аналитик обвинил европейский истеблишмент в скудоумии, подчеркнув, что политики в ЕС сами загнали себя в угол.
"Так что это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости, чем они, собственно, и занимаются", — подчеркнул Риттер.
Также он предупредил, что для европейских экономистов проигрыш Украины приведет к тому, что их привлекут к ответственности за все тяжелые экономические последствия их действий, связанных с поддержкой санкций и другими мерами.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Больше без предупреждений: Россия может нанести превентивный удар по Европе
25 октября, 08:00
 
