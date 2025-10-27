В Сумской области прогремели взрывы

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Конотопе Сумской области, сообщил мэр города Артем Семенихин на фоне воздушной тревоги.

"Взрыв", - написал он в своем Telegram-канале.

После первого взрыва, о котором мэр сообщил около 2.40 мск, последовал второй - около 2.52 мск.