В Сумской области прогремели взрывы

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Конотопе Сумской области, сообщил мэр города Артем Семенихин на фоне воздушной тревоги.
"Взрыв", - написал он в своем Telegram-канале.
После первого взрыва, о котором мэр сообщил около 2.40 мск, последовал второй - около 2.52 мск.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены также звучат в частях Черниговской, Харьковской и Полтавской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18