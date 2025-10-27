Рейтинг@Mail.ru
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские" - РИА Новости, 27.10.2025
12:03 27.10.2025
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские" - РИА Новости, 27.10.2025
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"
УФСБ России по Челябинской области провело оперативные мероприятия в частном доме, принадлежащем объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура РФ просит... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"

ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские" в Челябинске

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области провело оперативные мероприятия в частном доме, принадлежащем объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
"Официально подтверждаем проведение следственно-оперативных действий", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах региона уточнили РИА Новости, что обыски прошли в частном доме, принадлежащем Андрею Махонину.
Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались, в том числе, криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Райсуд назначил разбирательства в закрытом режиме на 21 октября.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
