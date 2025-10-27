https://ria.ru/20251027/ufsb-2050871339.html
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские" - РИА Новости, 27.10.2025
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"
УФСБ России по Челябинской области провело оперативные мероприятия в частном доме, принадлежащем объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура РФ просит... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:03:00+03:00
2025-10-27T12:03:00+03:00
2025-10-27T12:03:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251017/draka-2048798352.html
россия
челябинская область
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские" в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области провело оперативные мероприятия в частном доме, принадлежащем объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
"Официально подтверждаем проведение следственно-оперативных действий", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах региона уточнили РИА Новости, что обыски прошли в частном доме, принадлежащем Андрею Махонину.
Генпрокуратура РФ
подала иск в Советский районный суд Челябинска
о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались, в том числе, криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Райсуд назначил разбирательства в закрытом режиме на 21 октября.