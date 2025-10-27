ВС России поразили военный аэродром и железнодорожную инфраструктуру ВСУ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", — говорится в сводке.
Также целью атаки стали:
- военный аэродром;
- места запуска беспилотников дальнего действия;
- пункты временной дислокации украинских военных.
Средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 350 беспилотников.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
