ВС России поразили военный аэродром и железнодорожную инфраструктуру ВСУ

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", — говорится в сводке.

Средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 350 беспилотников.

В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.