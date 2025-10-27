Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили военный аэродром и железнодорожную инфраструктуру ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 27.10.2025 (обновлено: 13:08 27.10.2025)
ВС России поразили военный аэродром и железнодорожную инфраструктуру ВСУ
ВС России поразили военный аэродром и железнодорожную инфраструктуру ВСУ
2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе", — говорится в сводке.

Дым на месте пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве
25 октября, 10:41
Также целью атаки стали:
  • военный аэродром;
  • места запуска беспилотников дальнего действия;
  • пункты временной дислокации украинских военных.
Средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 350 беспилотников.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
