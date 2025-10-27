https://ria.ru/20251027/udar-2050808829.html
При ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли два человека
В результате попадания беспилотника в жилой дом в Донецке погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР. РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
россия
