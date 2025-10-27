Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 27.10.2025 (обновлено: 12:54 27.10.2025)
При ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли два человека
В результате попадания беспилотника в жилой дом в Донецке погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия, донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Сотрудники пожарной службы работают около жилого дома, поврежденного в результате удара ВСУ в Ленинском районе Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы работают около жилого дома, поврежденного в результате удара ВСУ в Ленинском районе Донецка
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В результате попадания беспилотника в жилой дом в Донецке погибли два человека, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар из-за атаки БПЛА в Донецке... К сожалению, из-за обстрела погибли два человека. Также пострадала девушка 2006 года рождения, она госпитализирована", — говорится в публикации.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, на месте происшествия также нашли обломки дрона самолетного типа.
По данным главы Донецка Алексея Кулемзина, из-за атаки ВСУ возгорание произошло и в жилом доме в Ленинском районе города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
