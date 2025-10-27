ВС России нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Комплексы "Искандер-М" и истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районе Водолажского на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало видео удара. В описании к ролику говорится, что ракетно-бомбовый удар был нанесён по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО. Скопление было выявлено расчетом российского разведывательного беспилотника.
"После доразведки цели, по личному составу и технике ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" и фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34, применившими фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции", - говорится в описании к видео.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18