Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены из-за ужина - РИА Новости, 27.10.2025
14:31 27.10.2025
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены из-за ужина
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены из-за ужина
происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, валерий горелых
Происшествия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Шульга, Валерий Горелых
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены из-за ужина

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве жены из-за претензий об ужине

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Жителю Березовского Свердловской области предъявили обвинение в убийстве жены, которую он мог зарезать из-за того, что та высказалась из-за несготовленного ужина, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По версии следствия, во второй половине октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, совершил убийство супруги. Мужчина причинил потерпевшей несколько ножевых ранений, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина", – сказал Шульга.
По его словам, после совершения преступления 56-летний мужчина предпринял попытки для сокрытия тела, однако через несколько дней добровольно сдался в правоохранительные органы. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его аресте.
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, после расправы ранее не судимый индивидуальный предприниматель в сфере перевозки грузов намеревался "под воздействием паров алкоголя расчленить тело и надежно спрятать останки".
"Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию… Представители МВД при осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки", – отметил Горелых.
При этом в жилище был наведен порядок, добавил представитель МВД, никто бы даже не подумал, что здесь произошло, а предполагаемое орудие преступления – большой кухонный нож – сотрудники полиции обнаружили и изъяли.
ПроисшествияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр ШульгаВалерий Горелых
 
 
