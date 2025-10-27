Рейтинг@Mail.ru
Туск сделал заявление об ударах по российским объектам в Европе
10:24 27.10.2025 (обновлено: 15:01 27.10.2025)
Туск сделал заявление об ударах по российским объектам в Европе
Туск сделал заявление об ударах по российским объектам в Европе
Туск сделал заявление об ударах по российским объектам в Европе

Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. Об этом он сказал в интервью Sunday Times.

"Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
В США забили тревогу из-за нового заявления Путина
09:42
09:42
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
По полученным данным, участники группы якобы установили взрывчатку 22 сентября 2022 года и вернулись в порт Вик. После этого Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы прогремели около 02:03 и 19:03 26 сентября. Они вызвали разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море.
"Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию", — уточняется в ордере.
В итоге "Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Обе ветки оканчиваются в немецком Лубмине.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.
Арест предполагаемого организатора диверсий
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.
По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в Варшавском суде
Журавлев не понимает обвинения в подрыве "Северного потока", заявил адвокат
17 октября, 14:31
17 октября, 14:31
 
