Туск сделал заявление об ударах по российским объектам в Европе

"Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации. Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. Об этом он сказал в интервью Sunday Times. "Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее в этом месяце суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году", — говорится в публикации.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

По полученным данным, участники группы якобы установили взрывчатку 22 сентября 2022 года и вернулись в порт Вик. После этого Кузнецова вывезли на Украину . Взрывы прогремели около 02:03 и 19:03 26 сентября. Они вызвали разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море.

"Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию", — уточняется в ордере.

В итоге "Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Обе ветки оканчиваются в немецком Лубмине.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

Арест предполагаемого организатора диверсий

В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры арестовали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.