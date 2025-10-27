Рейтинг@Mail.ru
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана
19:55 27.10.2025
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана - РИА Новости, 27.10.2025
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана
Турция планирует приобрести по 12 истребителей Eurofighter у Катара и Омана, сообщил в понедельник министр обороны Яшар Гюлер. РИА Новости, 27.10.2025
в мире
турция
катар
великобритания
яшар гюлер
кир стармер
eurofighter typhoon
турция
катар
великобритания
в мире, турция, катар, великобритания, яшар гюлер, кир стармер, eurofighter typhoon
В мире, Турция, Катар, Великобритания, Яшар Гюлер, Кир Стармер, Eurofighter Typhoon
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана

Турция планирует приобрести у Катара и Омана по 12 истребителей Eurofighter

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель Eurofighter Typhoon
СТАМБУЛ, 27 окт – РИА Новости. Турция планирует приобрести по 12 истребителей Eurofighter у Катара и Омана, сообщил в понедельник министр обороны Яшар Гюлер.
Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Соглашение было подписано в Анкаре в понедельник.
"Мы планируем приобрести в общей сложности 44 истребителя Eurofighter Typhoon: 20 у Великобритании и по 12 у Катара и Омана", - цитирует министра госагентство Anadolu.
По словам Гюлера, ожидается, что поставки приобретенных истребителей стартуют в начале 2026 года.
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
СМИ: Германия блокирует поставку 30 истребителей в Турцию из-за Имамоглу
19 апреля, 09:36
 
В миреТурцияКатарВеликобританияЯшар ГюлерКир СтармерEurofighter Typhoon
 
 
