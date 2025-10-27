https://ria.ru/20251027/turtsija-2051040056.html
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана - РИА Новости, 27.10.2025
Турция приобретет 24 Eurofighter у Катара и Омана
27.10.2025

Турция планирует приобрести по 12 истребителей Eurofighter у Катара и Омана, сообщил в понедельник министр обороны Яшар Гюлер.
Турция планирует приобрести у Катара и Омана по 12 истребителей Eurofighter