АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков в Подгорице и задержаний турецких граждан, Анкара предпринимает необходимые меры для обеспечения их безопасности, сообщил МИД республики.
Ранее Управление полиции МВД Черногории сообщало, что полиция доставила в отделение 45 граждан Турции и Азербайджана для проверки на законность нахождения на территории страны и задержала двух из них после нападения на жителя Подгорицы.
"В минувшие выходные в Черногории произошли печальные события, затронувшие и наших граждан. Сразу после начала инцидентов были установлены контакты с официальными лицами Черногории. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан", — говорится в заявлении МИД Турции.
Турецкое внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что Анкара продолжает постоянные контакты и координацию с Подгорицей, внимательно отслеживая ситуацию.