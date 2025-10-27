Рейтинг@Mail.ru
Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков - РИА Новости, 27.10.2025
14:40 27.10.2025
Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков
Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков - РИА Новости, 27.10.2025
Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков
Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков в Подгорице и задержаний турецких граждан, Анкара предпринимает необходимые меры для... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
черногория
турция
подгорица (город)
черногория
турция
подгорица (город)
Новости
ru-RU
в мире, черногория, турция, подгорица (город)
В мире, Черногория, Турция, Подгорица (город)
Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков

МИД Турции сообщил о контактах с Черногорией после беспорядков в Подгорице

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков в Подгорице и задержаний турецких граждан, Анкара предпринимает необходимые меры для обеспечения их безопасности, сообщил МИД республики.
Ранее Управление полиции МВД Черногории сообщало, что полиция доставила в отделение 45 граждан Турции и Азербайджана для проверки на законность нахождения на территории страны и задержала двух из них после нападения на жителя Подгорицы.
"В минувшие выходные в Черногории произошли печальные события, затронувшие и наших граждан. Сразу после начала инцидентов были установлены контакты с официальными лицами Черногории. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан", — говорится в заявлении МИД Турции.
Турецкое внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что Анкара продолжает постоянные контакты и координацию с Подгорицей, внимательно отслеживая ситуацию.
Мерц изучит инициативы Турции по возобновлению переговоров России и Украины
Мерц изучит инициативы Турции по возобновлению переговоров России и Украины
Вчера, 20:52
 
В миреЧерногорияТурцияПодгорица (город)
 
 
