АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турция установила контакт с властями Черногории после беспорядков в Подгорице и задержаний турецких граждан, Анкара предпринимает необходимые меры для обеспечения их безопасности, сообщил МИД республики.

"В минувшие выходные в Черногории произошли печальные события, затронувшие и наших граждан. Сразу после начала инцидентов были установлены контакты с официальными лицами Черногории. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан", — говорится в заявлении МИД Турции.