В Туле после ночной атаки ВСУ обнаружили элементы БПЛА
Элементы БПЛА найдены на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов в Туле после отражения ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости, 27.10.2025
Элементы БПЛА нашли на территориях нескольких многоквартирных домов в Туле