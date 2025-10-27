Рейтинг@Mail.ru
В Туле после ночной атаки ВСУ обнаружили элементы БПЛА - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 27.10.2025
В Туле после ночной атаки ВСУ обнаружили элементы БПЛА
В Туле после ночной атаки ВСУ обнаружили элементы БПЛА - РИА Новости, 27.10.2025
В Туле после ночной атаки ВСУ обнаружили элементы БПЛА
Элементы БПЛА найдены на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов в Туле после отражения ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости, 27.10.2025
2025
В Туле после ночной атаки ВСУ обнаружили элементы БПЛА

Элементы БПЛА нашли на территориях нескольких многоквартирных домов в Туле

© Фото : ЦОС ФСБ РФУкраинский БПЛА
Украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Украинский БПЛА. Архивное фото
ТУЛА, 27 окт – РИА Новости. Элементы БПЛА найдены на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов в Туле после отражения ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Сегодня после отражения воздушной атаки ВСУ на прилегающих территориях нескольких многоквартирных домов города Тулы были обнаружены элементы БПЛА", - говорится в сообщении.
По словам Миляева, на месте работают специалисты оперативных служб. Ситуация находится на контроле.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеТулаТульская областьДмитрий МиляевВооруженные силы Украины
 
 
