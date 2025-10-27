Рейтинг@Mail.ru
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР - РИА Новости, 27.10.2025
12:42 27.10.2025
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил букет цветов главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед переговорами, которые проходят в Москве в понедельник,... РИА Новости, 27.10.2025
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил букет цветов главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед переговорами
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил букет цветов главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед переговорами, которые проходят в Москве в понедельник, соответствующие кадры опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво", - написала она в своём Telegram-канале, прикрепив видео.
Лавров об отношениях России и КНДР в последние месяцы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран
РоссияКНДР (Северная Корея)МоскваСергей ЛавровЦой Сон ХиМария ЗахароваВ мире
 
 
