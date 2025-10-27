https://ria.ru/20251027/tsvety-2050897643.html
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР - РИА Новости, 27.10.2025
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил букет цветов главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед переговорами, которые проходят в Москве в понедельник,... РИА Новости, 27.10.2025
россия
кндр (северная корея)
москва
сергей лавров
цой сон хи
мария захарова
в мире
россия
кндр (северная корея)
москва
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед началом переговоров