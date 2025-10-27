Лавров подарил цветы главе МИД КНДР

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил букет цветов главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед переговорами, которые проходят в Москве в понедельник, соответствующие кадры опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.