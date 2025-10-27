ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года

"Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.