ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года
ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года - РИА Новости, 27.10.2025
ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года
Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор.
2025-10-27T08:39:00+03:00
2025-10-27T08:39:00+03:00
2025-10-27T08:40:00+03:00
https://ria.ru/20251024/tsb-2050345506.html
ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года
ЦБ опубликовал основные направления единой денежно-кредитной политики на 3 года
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор
.
"Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года.