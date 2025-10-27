Рейтинг@Mail.ru
ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года - РИА Новости, 27.10.2025
08:39 27.10.2025 (обновлено: 08:40 27.10.2025)
ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года
ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, сообщает регулятор.
"Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие 3 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года.
ЦБ оценил уровень годовой инфляции
