В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 27.10.2025
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
ивановская область
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства.
