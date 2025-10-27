https://ria.ru/20251027/trevoga-2050797932.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
