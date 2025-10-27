https://ria.ru/20251027/trevoga-2050789165.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.10.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T00:18:00+03:00
2025-10-27T00:18:00+03:00
2025-10-27T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области объявили ракетную опасность
На территории Орловской области объявили ракетную опасность