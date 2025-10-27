Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Украине

При этом не уточняется, когда произошел разговор и какое именно оружие обсуждалось.

Британский премьер в беседе с Bloomberg также призвал европейских лидеров ускорить принятие решения об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Украине. По его словам, европейские лидеры на данный момент пытаются "договориться или установить временные рамки, чтобы поскорее прийти к окончательному решению".