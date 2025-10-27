Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025

WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа
15:56 27.10.2025
WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа
WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа
WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа
Страны мира тщательно отслеживают заявления президента США Дональда Трампа и его команды перед его визитами, чтобы заслужить благосклонность, сообщает газета... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
сша
малайзия
ближний восток
дональд трамп
сша
малайзия
ближний восток
Новости
в мире, сша, малайзия, ближний восток, дональд трамп
В мире, США, Малайзия, Ближний Восток, Дональд Трамп
WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа

WSJ: страны тщательно отслеживают заявления Трампа, чтобы заслужить расположение

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Страны мира тщательно отслеживают заявления президента США Дональда Трампа и его команды перед его визитами, чтобы заслужить благосклонность, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из нескольких стран.
"Пышность (церемонии встречи Трампа в Малайзии - ред.), схожая с (пышностью - ред.) аналогичных церемоний встречи Трампа на Ближнем Востоке ранее в этом году, показывает, как партнеры США пытаются льстить президенту США и склонить его на свою сторону. Чтобы добиться успеха, страны мира тщательно отслеживают заявления Трампа и близких к нему людей на предмет тем, с помощью которых они могут добиться благосклонности президента", - пишет издание.
Как отмечает газета, мировые лидеры уже разработали своего рода черновой план действия на случай визита главы Белого дома. Он включает в себя пышную церемонию встречи и использование "атаки обаянием", иногда - сопровождение самолета Трампа истребителями, расстилание ковровой дорожки с солдатами и танцорами, а также обещания номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира.
"Каждая страна чувствует необходимость организовать роскошное мероприятие, которое превзойдет других, приводя к своего рода гонке гостеприимности перед любым визитом Трампа", - пишет газета.
По мнению Wall Street Journal, пышность приема подчеркивает то, насколько высоки ставки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
Вчера, 09:40
 
В миреСШАМалайзияБлижний ВостокДональд Трамп
 
 
