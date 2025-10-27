WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа

Как отмечает газета, мировые лидеры уже разработали своего рода черновой план действия на случай визита главы Белого дома. Он включает в себя пышную церемонию встречи и использование "атаки обаянием", иногда - сопровождение самолета Трампа истребителями, расстилание ковровой дорожки с солдатами и танцорами, а также обещания номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира.