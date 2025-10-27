https://ria.ru/20251027/tramp-2050959997.html
WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа
WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа - РИА Новости, 27.10.2025
WSJ рассказала, почему страны тщательно отслеживают заявления Трампа
Страны мира тщательно отслеживают заявления президента США Дональда Трампа и его команды перед его визитами, чтобы заслужить благосклонность, сообщает газета... РИА Новости, 27.10.2025
WSJ: страны тщательно отслеживают заявления Трампа, чтобы заслужить расположение
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Страны мира тщательно отслеживают заявления президента США Дональда Трампа и его команды перед его визитами, чтобы заслужить благосклонность, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на чиновников из нескольких стран.
"Пышность (церемонии встречи Трампа
в Малайзии
- ред.), схожая с (пышностью - ред.) аналогичных церемоний встречи Трампа на Ближнем Востоке
ранее в этом году, показывает, как партнеры США
пытаются льстить президенту США и склонить его на свою сторону. Чтобы добиться успеха, страны мира тщательно отслеживают заявления Трампа и близких к нему людей на предмет тем, с помощью которых они могут добиться благосклонности президента", - пишет издание.
Как отмечает газета, мировые лидеры уже разработали своего рода черновой план действия на случай визита главы Белого дома. Он включает в себя пышную церемонию встречи и использование "атаки обаянием", иногда - сопровождение самолета Трампа истребителями, расстилание ковровой дорожки с солдатами и танцорами, а также обещания номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира.
"Каждая страна чувствует необходимость организовать роскошное мероприятие, которое превзойдет других, приводя к своего рода гонке гостеприимности перед любым визитом Трампа", - пишет газета.
По мнению Wall Street Journal, пышность приема подчеркивает то, насколько высоки ставки.