Трамп высказался об отношениях с Маском

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя свои отношения с миллиардером Илоном Маском, заявил, что у того был "плохой период" и "глупый момент" в жизни, но отметил, что Маск - хороший человек, он всегда ему нравился и, вероятно, будет нравиться и дальше.
"Мне нравится Илон, он всегда мне нравился. Илон хороший. (После панихиды по активисту Чарли Кирку я говорил с ним - ред.) иногда чуть-чуть, да, очень мало, ничего особенного. Послушайте, он хороший парень, очень способный парень, он мне всегда нравился. У него был плохой период... плохой момент, глупый момент в его жизни, очень глупый... Но Илон мне нравится, и, думаю, он всегда мне будет нравиться", - заявил Трамп на борту Air Force One.
Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила панихида по Чарли Кирку, пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
22 сентября, 02:48