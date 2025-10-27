Трамп высказался об отношениях с Маском

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя свои отношения с миллиардером Илоном Маском, заявил, что у того был "плохой период" и "глупый момент" в жизни, но отметил, что Маск - хороший человек, он всегда ему нравился и, вероятно, будет нравиться и дальше.