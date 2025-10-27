Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об отношениях с Маском - РИА Новости, 27.10.2025
11:42 27.10.2025
Трамп высказался об отношениях с Маском
Трамп высказался об отношениях с Маском
Президент США Дональд Трамп, комментируя свои отношения с миллиардером Илоном Маском, заявил, что у того был "плохой период" и "глупый момент" в жизни, но... РИА Новости, 27.10.2025
в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп высказался об отношениях с Маском

Трамп заявил, что Маск ему всегда нравился

Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя свои отношения с миллиардером Илоном Маском, заявил, что у того был "плохой период" и "глупый момент" в жизни, но отметил, что Маск - хороший человек, он всегда ему нравился и, вероятно, будет нравиться и дальше.
«
"Мне нравится Илон, он всегда мне нравился. Илон хороший. (После панихиды по активисту Чарли Кирку я говорил с ним - ред.) иногда чуть-чуть, да, очень мало, ничего особенного. Послушайте, он хороший парень, очень способный парень, он мне всегда нравился. У него был плохой период... плохой момент, глупый момент в его жизни, очень глупый... Но Илон мне нравится, и, думаю, он всегда мне будет нравиться", - заявил Трамп на борту Air Force One.
Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходила панихида по Чарли Кирку, пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находился президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Дональд Трамп и Илон Маск на панихиде по Кирку
Чтец по губам раскрыла, что Трамп сказал Маску на панихиде по Кирку
22 сентября, 02:48
 
В миреСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
