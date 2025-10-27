https://ria.ru/20251027/tramp-2050857093.html
США хорошо заработали благодаря выборам в Аргентине, заявил Трамп
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что промежуточные парламентские выборы в Аргентине принесли США много денег.
Как следует из данных, полученных после обработки более 90% голосов, партия президента Аргентины
Хавьера Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций.
"Я думаю, прямо сейчас мы хорошо заработали на основе этих выборов, так как доходность облигаций выросла, их кредитный рейтинг улучшился. Вы знаете, эти выборы принесли США
много денег", - заявил Трамп
на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал
Белого дома.
Также американский лидер подчеркнул, что он помог Милею на выборах не ради денег, но все же эта помощь оказалась очень выгодной.
Ранее Трамп поздравил Милея с победой его партии на промежуточных парламентских выборах в соцсети Truth Social.
Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного числа мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность.
Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку Трамп.