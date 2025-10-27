Рейтинг@Mail.ru
11:18 27.10.2025
США хорошо заработали благодаря выборам в Аргентине, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что промежуточные парламентские выборы в Аргентине принесли США много денег.
в мире
аргентина
сша
дональд трамп
в мире, аргентина, сша, дональд трамп
В мире, Аргентина, США, Дональд Трамп
США хорошо заработали благодаря выборам в Аргентине, заявил Трамп

Трамп: промежуточные парламентские выборы в Аргентине принесли США много денег

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что промежуточные парламентские выборы в Аргентине принесли США много денег.
Как следует из данных, полученных после обработки более 90% голосов, партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СМИ: Аргентина готова ради поддержки США отказаться от проектов с КНР
16 октября, 01:28
"Я думаю, прямо сейчас мы хорошо заработали на основе этих выборов, так как доходность облигаций выросла, их кредитный рейтинг улучшился. Вы знаете, эти выборы принесли США много денег", - заявил Трамп на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал Белого дома.
Также американский лидер подчеркнул, что он помог Милею на выборах не ради денег, но все же эта помощь оказалась очень выгодной.
Ранее Трамп поздравил Милея с победой его партии на промежуточных парламентских выборах в соцсети Truth Social.
Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного числа мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность.
Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку Трамп.
Президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи в зале заседаний Кабинета министров Белого дома. 14 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с "коммунистами" в Аргентине
14 октября, 21:22
 
