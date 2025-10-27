США хорошо заработали благодаря выборам в Аргентине, заявил Трамп

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что промежуточные парламентские выборы в Аргентине принесли США много денег.

Как следует из данных, полученных после обработки более 90% голосов, партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций.

"Я думаю, прямо сейчас мы хорошо заработали на основе этих выборов, так как доходность облигаций выросла, их кредитный рейтинг улучшился. Вы знаете, эти выборы принесли США много денег", - заявил Трамп на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал Белого дома.

Также американский лидер подчеркнул, что он помог Милею на выборах не ради денег, но все же эта помощь оказалась очень выгодной.

Ранее Трамп поздравил Милея с победой его партии на промежуточных парламентских выборах в соцсети Truth Social.

Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного числа мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность.