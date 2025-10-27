https://ria.ru/20251027/tramp-2050844854.html
Трамп допустил, что конфликт на Украине станет девятым, который он разрешит
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может стать "девятым", который он "урегулирует". РИА Новости, 27.10.2025
Трамп допустил, что конфликт на Украине станет девятым, который он разрешит
