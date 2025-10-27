Рейтинг@Mail.ru
10:35 27.10.2025 (обновлено: 10:45 27.10.2025)
Трамп допустил, что конфликт на Украине станет девятым, который он разрешит
Трамп допустил, что конфликт на Украине станет девятым, который он разрешит
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может стать "девятым", который он "урегулирует". РИА Новости, 27.10.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть девятым, который он урегулирует

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может стать "девятым", который он "урегулирует".
"Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины", - сказал журналистам Трамп.
Президент США ранее говорил, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский. По его словам, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался о возможности третьего президентского срока
