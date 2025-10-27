Трамп некоторое время не планирует встречаться с премьером Канады

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета заявил, что "некоторое время" не планирует встречаться с премьером Канады Марком Карни, доволен текущей "сделкой" с Оттавой.
«
"Я не хочу с ним встречаться, нет. Я не буду с ним встречаться некоторое время. Меня крайне устраивает сделка, которую мы заключили с Канадой", - ответил он на вопрос журналиста, намерен ли он встретиться с Карни на полях саммита лидеров АТЭС.
Ранее Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также американский президент утверждал, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.