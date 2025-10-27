Рейтинг@Mail.ru
Трамп некоторое время не планирует встречаться с премьером Канады - РИА Новости, 27.10.2025
10:05 27.10.2025
Трамп некоторое время не планирует встречаться с премьером Канады
Трамп некоторое время не планирует встречаться с премьером Канады
Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета заявил, что "некоторое время" не планирует встречаться с премьером Канады Марком Карни, доволен...
в мире
канада
сша
дональд трамп
марк карни
канада
сша
в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни
Трамп некоторое время не планирует встречаться с премьером Канады

Трамп заявил, что некоторое время не будет встречаться с премьером Канады Карни

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета заявил, что "некоторое время" не планирует встречаться с премьером Канады Марком Карни, доволен текущей "сделкой" с Оттавой.
"Я не хочу с ним встречаться, нет. Я не буду с ним встречаться некоторое время. Меня крайне устраивает сделка, которую мы заключили с Канадой", - ответил он на вопрос журналиста, намерен ли он встретиться с Карни на полях саммита лидеров АТЭС.
Ранее Трамп заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также американский президент утверждал, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
В Канаде оценили перспективы урегулирования торговых споров с США
8 октября, 00:02
