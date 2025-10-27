Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России
09:50 27.10.2025 (обновлено: 09:51 27.10.2025)
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России
Президент США Дональда Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине. РИА Новости, 27.10.2025
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз
Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России

Трамп заявил, что не участвует в использовании ЕС замороженных активов России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине.
"Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую", - ответил Трамп на вопрос журналистки, следует ли блоку использовать активы для оплаты военной помощи Украине.
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"
09:40
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"
09:40
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
09:38
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
09:38
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
