Трамп высказался об использовании ЕС замороженных активов России

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.