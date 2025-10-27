Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп высказался об испытаниях уникальной российской ракеты, новых санкциях против Москвы и раскрыл позицию США по замороженным активам. Главное — в материале РИА Новости.

Об испытаниях "Буревестника"

Комментируя успешное тестирование крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем, он сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры:

« "Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры". Дональд Трамп президент США президент США

Президент также утверждает, что "у берегов" России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация донесла до США информацию об успешных испытаниях ракеты.

О санкциях и заблокированных активах

Говоря о возможности введения новых ограничений против России, политик заявил журналистам, что со временем они узнают о его решении.

Также американский лидер подчеркнул, что не обсуждает использование Евросоюзом замороженных российских средств для оплаты военной помощи Украине:

« "Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую". Дональд Трамп президент США президент США

Трамп добавил, что конфликт на Украине может стать девятым , который он поможет урегулировать.

Испытания уникального оружия

В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.