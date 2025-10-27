Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп высказался об испытаниях уникальной российской ракеты, новых санкциях против Москвы и раскрыл позицию США по замороженным активам. Главное — в материале РИА Новости.
Об испытаниях "Буревестника"
Комментируя успешное тестирование крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем, он сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры:
«
"Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры".
Президент также утверждает, что "у берегов" России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация донесла до США информацию об успешных испытаниях ракеты.
О санкциях и заблокированных активах
Говоря о возможности введения новых ограничений против России, политик заявил журналистам, что со временем они узнают о его решении.
Также американский лидер подчеркнул, что не обсуждает использование Евросоюзом замороженных российских средств для оплаты военной помощи Украине:
«
"Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую".
Трамп добавил, что конфликт на Украине может стать девятым, который он поможет урегулировать.
Испытания уникального оружия
В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.