27.10.2025

Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
09:40 27.10.2025 (обновлено: 10:36 27.10.2025)
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
Глава Белого дома Дональд Трамп высказался об испытаниях уникальной российской ракеты, новых санкциях против Москвы и раскрыл позицию США по замороженным... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
владимир путин
дональд трамп
валерий герасимов
россия
сша
в мире, владимир путин, дональд трамп, валерий герасимов, россия, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Валерий Герасимов, Россия, США

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп высказался об испытаниях уникальной российской ракеты, новых санкциях против Москвы и раскрыл позицию США по замороженным активам. Главное — в материале РИА Новости.

Об испытаниях "Буревестника"

Комментируя успешное тестирование крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем, он сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры:
«
"Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Президент также утверждает, что "у берегов" России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация донесла до США информацию об успешных испытаниях ракеты.

О санкциях и заблокированных активах

Говоря о возможности введения новых ограничений против России, политик заявил журналистам, что со временем они узнают о его решении.
Также американский лидер подчеркнул, что не обсуждает использование Евросоюзом замороженных российских средств для оплаты военной помощи Украине:
«
"Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Трамп добавил, что конфликт на Украине может стать девятым, который он поможет урегулировать.

Испытания уникального оружия

В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.
