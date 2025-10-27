Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал очень рискованный шаг - РИА Новости, 27.10.2025
08:00 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
Трамп сделал очень рискованный шаг - РИА Новости, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
США впервые ввели самые жесткие санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Под удар попали государственная компания "Роснефть", частная "Лукойл" и их... РИА Новости, 27.10.2025
2025
Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
аналитика, экономика, сша, китай, индия, лукойл, роснефть, газпром нефть, санкции в отношении россии
Аналитика, Экономика, США, Китай, Индия, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть, Санкции в отношении России

Трамп сделал очень рискованный шаг

Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
США впервые ввели самые жесткие санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Под удар попали государственная компания "Роснефть", частная "Лукойл" и их дочерние компании. До сих пор российские нефтяные гиганты были под секторальными санкциями, а это более мягкие ограничения. На сей раз США внесли нефтяных гигантов России в SDN-лист.
Это означает, что США угрожают наказанием (вторичными санкциями) тем, кто покупает российскую нефть у компаний из SDN-листа. В начале года в этот черный список впервые попали другие две российские компании — "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз". Но тогда рынок не заметил этих санкций, как и сами компании, о чем свидетельствуют их финансовые показатели.
Песков не исключил, что США подготовили три варианта санкций против России
Вчера, 14:03
Но это небольшие игроки по сравнению с компаниями, которые попали под санкции сейчас. Для понимания: "Роснефть" поставляет 800 тысяч баррелей в сутки, а "Лукойл" — около 300 тысяч баррелей в сутки. Если покупатели российской нефти испугаются вторичных санкций США и откажутся покупать нефть у "Роснефти" и "Лукойла", то с мирового рынка в моменте уйдет 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это существенный объем, который приведет к дефициту предложения и росту цен на черное золото. Два крупнейших покупателя российской нефти — Индия и Китай. Если они оба откажутся, то Россия вряд ли сможет найти других покупателей: если уж Дели и Пекин испугаются США, то остальные тем более. Кроме того, других таких крупных импортеров для нашей нефти в мире больше не найти. Та же Турция в сравнении с Индией и Китаем — мелкий покупатель российских углеводородов. Это значит, что России придется сократить добычу на эти 1,1 миллиона баррелей в сутки.
В 2022 году была похожая история. Тогда страна временно сократила добычу после европейских санкций, так как потребовалось время, чтобы перенастроить логистику и перенаправить потоки нефти из Европы в Китай и Индию. Дели тогда не имел дела с российской нефтью, но воспользовался отрывшейся возможностью и с радостью принял нашу нефть, которая стала продаваться со скидкой. Тогда на мировом рынке цены в моменте подскакивали до 120 долларов за баррель. После того как логистика выстроилась и объемы ушли на индийский рынок, мировые цены стабилизировались.
Сейчас в худшем сценарии: если Китай и Индия пойдут на поводу у США и прекратят закупки нефти у "Роснефти" и "Лукойла", России придется сократить добычу надолго, и тогда мировые цены на нефть не просто вырастут, а надолго сохранят высокие значения. Этот сценарий не является совсем невозможным, но участники рынка считают его пока все-таки маловероятным.
Менее тяжелый, но тоже негативный сценарий предполагает, что под натиском США сдастся только Индия, а Китай не поддастся на угрозы Вашингтона. У КНР есть силы для того, чтобы дать отпор Белому дому. Собственно, своими последними решениями Китай демонстрирует как раз отказ от американских энергоресурсов и увеличение значимости и объемов поставок энергоресурсов из России. Это видно и по тому, как Китай впервые начал скупать подсанкционный СПГ у подсанкционного же российского завода "Арктик СПГ — 2", выделив отдельный приемный терминал, который заведомо попадет под санкции. Китай показывает, что готов бороться с США, и в истории с редкоземельными металлами, и в отказе от американской сои, и в выходе из казначейских облигаций США.
Если под санкциями США Китай выстоит, а Индия — нет, то это создаст меньший дефицит на мировом рынке, что подстегнет цены на нефть вверх, но все-таки ниже 120 долларов за баррель. Как долго такая ситуация продлится, зависит от того, сможет ли Китай поглотить объемы черного золота, которые высвободятся. Как только и если это произойдет, баланс спроса и предложения нормализуется, а мировые цены снова стабилизируются.
Теоретически Индия в сравнении с Китаем выглядит несколько более слабым игроком. Однако весь этот год она демонстрирует упорный отказ прогибаться под Вашингтон. Это выражается и в том, что Дели до сих пор не отказался от закупок российской нефти, хотя США выполнили угрозу и ввели пошлины на индийские товары. Но главное — пока не видно, что же такого Штаты могут предложить индийцам, из-за чего их позиция изменится.
Обещание США отменить введенные пошлины не выглядит привлекательным для Индии. Пошлины и так не привели к прекращению поставок индийских товаров в США, поскольку они могут идти через третьи страны или напрямую, но с уплатой повышенных пошлин. Да, это означает рост расходов индийских импортеров, но не конец торговли. На другой же чаше весов — значительные сверхдоходы, которые Индия получает при покупке российской нефти со скидкой. Переработав ее, индусы продают нефтепродукты по рыночным ценам по всему миру, в том числе Европе. И в данный момент Дели полагает, что лучше снизить доходы от экспорта индийских товаров США, чем лишиться экспортных сверхдоходов от перепродажи нефтепродуктов из дешевой российской нефти.
Второй аргумент в пользу сохранения Индией закупок российской нефти — это негативные последствия для нее самой в случае отказа от нашего черного золота. Ведь тогда ей придется покупать другую нефть на рынке (вероятно, ближневосточную) мало того что без скидки, так еще и по очень высокой цене — вплоть по 120 долларов за баррель. Для сравнения: сейчас российская Urals стоит чуть ниже 60 долларов за баррель, то есть индусы платят за нефть в два раза меньше. Это значит, что отказ от российских углеводородов приведет к росту расходов индийских нефтеперерабатывающих заводов в два раза, тогда как пошлины США на индийские товары выросли только на 25 процентов, да еще их можно и обходить.
Поэтому третий вариант развития событий (оптимистичный и вполне рабочий) — когда ни Индия, ни Китай не откажутся от закупки нефти у "Роснефти" и "Лукойла". В этом случае Дели и Пекин только усилят свои переговорные позиции по торговым сделкам с США. С одной стороны, они выигрывают экономически, платя за энергоресурсы меньше остальных. А с другой — еще и демонстрируют всему миру, что даже самые жесткие американские санкции (включение в SDN-лист) можно игнорировать, и при этом продолжают жить, торговать и зарабатывать даже под угрозой вторичных санкций США.
В таком случае репутации Соединенных Штатов будет нанесен огромный ущерб, поскольку весь мир увидит, что даже самые жесткие требования Вашингтона можно игнорировать. При этом подсанкционный бизнес продолжит разрастаться и в какой-то момент просто превратится в отдельный вид торговли со своими плюсами и минусами.
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Сыты по горло": в США выступили с предупреждением из-за России
25 октября, 02:03
 
АналитикаЭкономикаСШАКитайИндияЛУКОЙЛРоснефтьГазпром нефтьСанкции в отношении России
 
 
