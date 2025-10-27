Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис - РИА Новости, 27.10.2025
12:17 27.10.2025
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис - РИА Новости, 27.10.2025
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис
Президент США Дональд Трамп рассчитывает "очень быстро" урегулировать афгано-пакистанский кризис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 27.10.2025
в мире
пакистан, афганистан, кабул (город), дональд трамп, в мире
Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Дональд Трамп, В мире
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис

Трамп надеется очень быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает "очень быстро" урегулировать афгано-пакистанский кризис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Афганистан и Пакистан в субботу начали второй раунд переговоров в Стамбуле относительно заключения мирного договора и разработки общей стратегии для содействия миру и стабильности в регионе.
Трамп допустил, что конфликт на Украине станет девятым, который он разрешит
10:35
"Я слышал, что Пакистан и Афганистан снова начали (переговоры). Но я решу этот вопрос очень быстро", - заявил Трамп в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии. Он сделал это заявление во время подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей, добавив, что лидеры Пакистана - "замечательные люди".
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов, а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. Минобороны Афганистана заявило, что последствия этих ударов лягут на плечи пакистанских военных.
С 11 октября Пакистан и Афганистан сообщали о боестолкновениях вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран.
МИД Катара 19 октября информировал, что Пакистан и Афганистан в ходе первого раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня.
Трамп сделал очень рискованный шаг
08:00
 
ПакистанАфганистанКабул (город)Дональд ТрампВ мире
 
 
