https://ria.ru/20251027/tramp--2050881609.html
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис - РИА Новости, 27.10.2025
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис
Президент США Дональд Трамп рассчитывает "очень быстро" урегулировать афгано-пакистанский кризис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:17:00+03:00
2025-10-27T12:17:00+03:00
2025-10-27T12:17:00+03:00
пакистан
афганистан
кабул (город)
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050844854.html
https://ria.ru/20251027/tramp-2050724792.html
пакистан
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, афганистан, кабул (город), дональд трамп, в мире
Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Дональд Трамп, В мире
Трамп надеется быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис
Трамп надеется очень быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис