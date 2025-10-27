https://ria.ru/20251027/tramp--2050844438.html
Трамп утверждает, что у берегов России находится атомная подлодка США
Трамп утверждает, что у берегов России находится атомная подлодка США - РИА Новости, 27.10.2025
Трамп утверждает, что у берегов России находится атомная подлодка США
Президент США Дональд Трамп, комментируя успешное испытание в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, утверждает, что "у РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:34:00+03:00
2025-10-27T10:34:00+03:00
2025-10-27T10:34:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp--2050829298.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Трамп утверждает, что у берегов России находится атомная подлодка США
Трамп заявил, что у берегов РФ находится величайшая в мире атомная подлодка США