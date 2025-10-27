Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 27.10.2025 (обновлено: 11:12 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/tramp--2050843075.html
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока - РИА Новости, 27.10.2025
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, отметил, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:27:00+03:00
2025-10-27T11:12:00+03:00
сша
дональд трамп
стив бэннон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
https://ria.ru/20251024/tramp-2050290714.html
https://ria.ru/20251024/tramp-2050239415.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, стив бэннон, в мире
США, Дональд Трамп, Стив Бэннон, В мире
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока

Трамп заявил, что особо не думал о возможности третьего президентского срока

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, отметил, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо.
Ранее экс-советник Трампа Стив Бэннон рассказал, что существует план, согласно которому нынешний американский лидер снова может стать президентом в 2028 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США рассказали о плане Трампа переизбраться на третий срок
24 октября, 10:58
"Я об этом особо не думал. Как вы знаете, у нас есть замечательные кандидаты, но мои рейтинги лучше, чем когда-либо", - ответил он на вопрос журналиста о возможном новом сроке.
При этом Трамп добавил, что не собирается баллотироваться в качестве вице-президента.
"Я думаю, людям это не понравится, это слишком мило. Это будет неправильно", - уточнил он.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп заявил, что не знает, закончится ли в США шатдаун к его возвращению
24 октября, 01:07
 
СШАДональд ТрампСтив БэннонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала