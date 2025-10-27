https://ria.ru/20251027/tramp--2050843075.html
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, отметил, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо.
сша
Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока
Трамп заявил, что особо не думал о возможности третьего президентского срока
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, отметил, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо.
Ранее экс-советник Трампа Стив Бэннон
рассказал, что существует план, согласно которому нынешний американский лидер снова может стать президентом в 2028 году.
"Я об этом особо не думал. Как вы знаете, у нас есть замечательные кандидаты, но мои рейтинги лучше, чем когда-либо", - ответил он на вопрос журналиста о возможном новом сроке.
При этом Трамп добавил, что не собирается баллотироваться в качестве вице-президента.
"Я думаю, людям это не понравится, это слишком мило. Это будет неправильно", - уточнил он.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.