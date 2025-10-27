Трамп заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, отметил, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо.

Ранее экс-советник Трампа Стив Бэннон рассказал, что существует план, согласно которому нынешний американский лидер снова может стать президентом в 2028 году.

"Я об этом особо не думал. Как вы знаете, у нас есть замечательные кандидаты, но мои рейтинги лучше, чем когда-либо", - ответил он на вопрос журналиста о возможном новом сроке.

При этом Трамп добавил, что не собирается баллотироваться в качестве вице-президента.

"Я думаю, людям это не понравится, это слишком мило. Это будет неправильно", - уточнил он.