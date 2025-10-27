Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"
09:40 27.10.2025 (обновлено: 09:41 27.10.2025)
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 27.10.2025
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об успешных испытаниях в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил,... РИА Новости, 27.10.2025
россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"

Трамп после испытаний "Буревестника" заявил, что РФ не играет с США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об успешных испытаниях в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры.
"Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
