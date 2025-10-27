https://ria.ru/20251027/tramp--2050829298.html
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об успешных испытаниях в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил,... РИА Новости, 27.10.2025
Трамп после испытаний "Буревестника" заявил, что РФ не играет с США