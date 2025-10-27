Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о ситуации с поставками топлива - РИА Новости, 27.10.2025
17:41 27.10.2025
В Крыму рассказали о ситуации с поставками топлива
В Крыму рассказали о ситуации с поставками топлива
Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго... РИА Новости, 27.10.2025
республика крым
севастополь
сергей аксенов (политик)
аи-92
аи-95
республика крым
севастополь
Новости
В Крыму рассказали о ситуации с поставками топлива

Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго региона Владимир Воронкин.
Продажа топлива на АЗС в республике Крым с воскресенья производятся без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливообеспечением в республике нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах, а также на автозаправочных станциях... Топливо трейдеры получили, сегодня – завтра будут развозить по всем заправкам, полный сегмент обеспечен", - заявил министр на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее в Крыму на фоне дефицита бензина вводились ограничения на продажу топлива: с октября можно было приобрести 20 литров, позднее - 30 литров топлива за одну покупку. Кроме того, бензин продавался лишь на ограниченном количестве АЗС.
Власти Крыма ранее сообщили о договоренности с основными нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива. В частности, стоимость бензина марки АИ-92 не должна превышать 70 рублей за литр, за АИ-95 –76 рублей за литр. В Севастополе предельная стоимость литра АИ-95 установлена на уровне 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей.
Республика КрымСевастопольСергей Аксенов (политик)АИ-92АИ-95
 
 
Версия 2023.1 Beta
