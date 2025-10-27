В Крыму рассказали о ситуации с поставками топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго региона Владимир Воронкин.

Ранее в Крыму на фоне дефицита бензина вводились ограничения на продажу топлива: с октября можно было приобрести 20 литров, позднее - 30 литров топлива за одну покупку. Кроме того, бензин продавался лишь на ограниченном количестве АЗС.