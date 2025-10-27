Осужденного за подготовку взрыва в Севастополе внесли в список террористов

Выполняя задание, Судиловский* 25 и 28 февраля 2024 года извлек из тайников СВУ и передатчик, перевез их к себе домой. Готовясь к теракту, он наблюдал за обстановкой во дворе многоквартирного дома, а 11 марта 2024 года перевез СВУ к дому и прикрепил его на газовую трубу при входе в один из подъездов. Устроить взрыв он не успел, поскольку его задержали.