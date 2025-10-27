Осужденного за подготовку взрыва в Севастополе внесли в список террористов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Житель ДНР Игорь Судиловский*, осужденный на 17 лет за подготовку подрыва многоквартирного дома в Севастополе по заданию Киева, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Судиловский Игорь Юрьевич*, 21.10.1994 г.р., г. Краматорск Донецкой области Украины", - говорится в перечне.
В марте Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя ДНР Игоря Судиловского*, готовившего взрыв многоквартирного дома в Севастополе по заданию украинской разведки.
По его данным, в феврале 2024 года сотрудник управления разведки минобороны Украины установил контакт с Судиловским*. Во время общения последний согласился сотрудничать с иностранной спецслужбой. После этого он получил указание перепрятать из тайника самодельное взрывное устройство и передатчик, а затем использовать его для взрыва части жилого дома в Севастополе.
Выполняя задание, Судиловский* 25 и 28 февраля 2024 года извлек из тайников СВУ и передатчик, перевез их к себе домой. Готовясь к теракту, он наблюдал за обстановкой во дворе многоквартирного дома, а 11 марта 2024 года перевез СВУ к дому и прикрепил его на газовую трубу при входе в один из подъездов. Устроить взрыв он не успел, поскольку его задержали.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Пятерых украинских боевиков внесли в список террористов
23 октября, 20:31